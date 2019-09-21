» سرقة مجوهرات بـ 400 ألف دولار ببيروت

سارة أشرف
نشرت صفحة "قوى الأمن الداخلى" في لبنان صورة لمجوهرات علّقت عليها بالقول: "مفرزة بيروت القضائية توقف عاملة من الجنسية الفلبينية أقدمت بواسطة الكسر والخلع على سرقة مجوهرات تفوق قيمتها 400 ألف دولار أمريكى".
مفرزة بيروت القضائية توقف عاملة من الجنسية الفلبينية اقدمت بواسطة الكسر والخلع على #سرقة مجوهرات تفوق قيمتها 400 الف دولار اميركي#قوى_الامن #لبنان https://t.co/UQzo8NeL18 pic.twitter.com/75S8sLtWJr— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 21, 2019
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