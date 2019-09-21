قرار جديد للقضاء السوداني في محاكمة البشير

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متابعات- الدويني فولي

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أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع إفادات عدد من شهود النفي.

وشهدت الجلسة السادسة للمحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة، وأدلى عدد من شهود النفي بأقوالهم أمام الجلسة اليوم.

وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، في تصريحات بعد الجلسة، إن المحكمة استمعت حتى الآن إلى شهادة 9 من شهود الدفاع (النفي)، وهناك شهادات إضافية، ستقدم في الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع تعد مذكرة الدفاع الآن في تلك القضية الهامة، التي ستسجل في تاريخ القضاء في السودان.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

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