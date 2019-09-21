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اعتقال 30 متظاهرا في احتجاجات "السترات الصفراء"

عرب وعالم

السترات الصفراء
السترات الصفراء

وكالات - سارة أشرف

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السترات

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اعتقلت الشرطة الفرنسية، 30 متظاهرًا وأطلقت الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التى دعت إليها "السترات الصفراء"، وتزامنت مع مسيرة من أجل المناخ والاحتفالات بيوم التراث الأوروبى.

ونشرت السلطات الفرنسية 7 آلاف و500 شرطى فى شوارع المدينة، مع السيارات المزودة بخراطيم المياه والعربات المصفحة التابعة للدرك فى باريس، استعدادًا للمظاهرة الجديدة لحركة "السترات الصفراء" التى بدأت قبل 10 أشهر احتجاجًا على السياسات الضريبية والمالية للحكومة، قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان المسئولون الأمنيون، منعوا إجراء المظاهرات في جادة الشانزليزيه وفي مناطق أخرى في قلب العاصمة الفرنسية سبق أن شهدت أعمال تخريب مطاعم ومتاجر فاخرة.

وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة الفرنسية التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزليزيه.


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