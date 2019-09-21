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كريم أسنان يحول دم فتاة إلى الأزرق

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فتاة يتحول دمها إلى اللون الأزرق
فتاة يتحول دمها إلى اللون الأزرق

متابعات - أمينة عبد العال

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في ظاهرة غريبة من نوعها، تحول دم فتاة إلى اللون الأزرق بعد  استخدامها كريماً مخدراً لعلاج وجع الأسنان، في مدينة رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة استيقظت فوجدت أنها متعبة ولونها غير طبيعي، بعد استخدامها مسكناً موضعياً للألم، من دون وصفة طبية، حيث كان الدواء يحتوي على البنزوكائين، وهو مخدر موضعي.

فذهبت إلى قسم الطوارئ في مستشفى ميريام في بروفيدنس، بعد أن بدت بشرتها وأظافرها بلون أزرق داكن، وهي علامة على أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

وأخبرها الأطباء في المستشفى أنها تعاني «ميتهيموغلوبينية الدم»، التي تحدث عندما يتغير الحديد في الدم ولا يعود بإمكانه الارتباط بالأكسجين لحمله إلى جميع أنحاء الجسم.

وأظهرت الاختبارات الأولية أن مستوى الأكسجين في دم الفتاة منخفض، وعندما قام الأطباء بإجراء قياس أكثر دقة للأكسجين، وجدوا أن مستواه في دمها كان 67%، وهي نقطة يمكن أن تسبب تلفاً في الأنسجة.

واتخذ الدم الذي سحبوه من الوريد مظهراً أزرق داكناً أيضاً، وتم علاج المريضة باستخدام الميثيلين الأزرق عن طريق حقنه في الوريد، حيث أبلغت عن شعورها بالتحسن في غضون دقائق.

وقرر المسعفون الاحتفاظ بها في المستشفى طوال الليل للمراقبة قبل إرسالها إلى المنزل في صباح اليوم التالي وإحالتها إلى طبيب أسنان.


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