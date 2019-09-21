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وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كوبريين بطريق بنها

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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"الوزير" يجتمع بقيادات النقل لرفع كفاءة الطرق

وزير النقل

القليوبية

بنها

كوبريين

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم السبت، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كوبريين بطريق بنها - المنصورة بتكلفة تصل إلي 1.2 مليار جنيه والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بالمدينة.

ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري  ورؤساء مدن بنها وكفر شكر ومدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تفقد الوزير  والمحافظ القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع  معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات.

وشدد الوزير  على أن تكون الأعمال على مدار الساعة للانتهاء من كل الأعمال، سواء للطريق أو الكباري حيث يعد المشروع من المشروعات العملاقة التي تحتاجها المدينة، لحل أزمة التكدس المروري  والحد من الحوادث التي كانت تتكرر على الطريق.

ووجه "وزير النقل "، بدفع الأعمال والتنسيق مع الجهاز التنفيذي، لتذليل أي عقبات تعرقل إنهاء المشروع في المواعيد المحددة حيث وصلت نسبة التنفيذ الي  أكثر من 50% ويقوم على تنفيذه الشركة الوطنية سامكو .

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال الرصف التي تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكباري  بطول الطريق والتي تنفذ بطريقة مرحلية حتي لا يتم تعطيل الطريق حيث يتم فتح حارة أمام مرور السيارات والعمل في الحارة الأخرى وتم تنفيذ أكثر من 80 % من أعمال الرصف بنطاق المحافظة والتي تشتمل على رفع كفاءة الطريق بعرض 9 متر وبعدد 2 حارة مرورية + طبان مرصوف بمكل إتجاه وتبلغ قيمة المشروع الي 51.8 مليون جنيه.

كما قام الوزير يرافقه محافظ القليوبية بتفقد كوبري أسنيت والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة 198 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ الي 36 % من إجمالي الأعمال ويكون المشروع من محورين الأول اتجاه المنصورة بطول 912 متر و 2 حارة مرورية ويشمل عدد 8 محاور والثاني اتجاه بنها بطول 750 متر حارة مرورية ويشمل عدد 6 محاور .

كما تفقدا سيادتهما أعمال إنشاء كوبرى كفر شكر العلوى، والذى تنفذه الشركة الوطنية للتشييد، بتكلفة إجمالية 224 مليون جنيه، حيث تم البدء فى أعمال الإنشاء 25 فبراير 2018، ومن المقرر الانتهاء منه 31 أكتوبر 2019، بطول 1650 متر بعرض 10متر، ويعتمد التخطيط على ترك شارعين سطحيين بعرض 7 متر لكل اتجاه لخدمة الدخول والخروج من مدينة كفر شكر والدوران من أسفل الكوبرى.

وأكد وزير النقل أن مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة  وإعادة رصف الطريق الحالى، وإنشاء طبقات رصف جديدة، وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء، وتطوير دورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

وأشار محافظ القليوبية الى ان الكبارى الجديدة سوف تضع حل جذرى للمشاكل المرورية على الطريق خاصة امام التجمعات السكانية  لافتا إلى أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره كما أن الكبارى التى يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم فى القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي





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