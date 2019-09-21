» علاج سحري لعلاج آلام أسفل الظهر يبدأ بهذه الخطوات

21 سبتمبر 2019 - 12:32 م

هناك العديد من المعتقدات الخاطئة عن آلام الظهر ومسبباتها واكتشف مجموعة من العلماء أن الحل الأمثل لها هو التشخيص الصائب لها.

و كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية عن 4 مفاهيم خاطئة يعتقدها مرضى آلام الظهر وينبغي نفيها لعدم صحتها على الإطلاق، وهي كالتالي:

1- الراحة هي علاج آلام الظهر: فالصحيح هو الحفاظ على مستوى الحركة حتى لا يصاب الظهر بالتصلب وحال استمرار الألم يلزم استشارة طبيب العلاج الطبيعي، كما يفضل عمل تمرينات خاصة بالظهر .

2- المسكنات الأفيونية هي الطريقة الوحيدة لتسكين الألم: حيث يلجأ الكثيرون إلى المورفين والكودايين، بينما من الأفضل استخدام الأدوية المضادة للالتهاب كالنابروكسين والإيبوروفين.

3- أمراض الديسك تحتاج إلى جراحة، وهو اعتقاد خاطئ تماماً لأنه يمكن علاجها بالطريقة الفيزيائية والتمارين الرياضية بالطريقة التي يصفها الطبيب.

4- تشخيص جميع آلام الظهر بالرنين المغناطيسي، فالصحيح أن معظم الحالات يتم تشخيصها بالأعراض ولا يلجأ الأطباء إلى الرنين المغناطيسي إلا في حالات خاصة .