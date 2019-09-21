  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:57 م
بحث متقدم
قيس بن سعيد

«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: هبيع آخر حتة من أرض أبويا علشان مصر

السيسي

السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة

طائرة أمريكية

تفاصيل صادمة.. طرد «راكبين مسلمين» من طائرة أمريكية

ليفربول

ليفربول يحصن "مانى" على غرار صلاح

بيل كلينتون تقاضى نحو 600 ألف يورو جراء محاضرة ألقاها

كلينتون وزوجته في احتفالية عيد ميلاد بدولة عربية

ارامكو

السبب وراء مغادرة بن سلمان مكتبه فجأة في منتصف الليل

زين العابدين بن علي

تأجيل دفن «بن علي» لأجل غير مسمى.. لهذا السبب

كشفت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، تفاصيل إطلاق مبادرة بيئية لشراء القمامة والمخلفات من المواطنين ب

لأول مرة.. مسئولة بسوهاج: بشتري القمامة من المواطنين

هواوي

مفاجأة من "هواوي" لـ500 مليون شخص بالعالم

الكويت تهاجم إسرائيل بمجلس الأمن

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الأردن يدعو مجلس الأمن للتحرك ضد "إعلان" نتنياهو

#

الكويت توزع مشروع بيان بمجلس الأمن يدين هدم منازل المقدسيين

#

إيران: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة

#

تفاصيل القمة الثلاثية الأمنية المنتظر عقدها بإسرائيل

أكدت الكويت أن استمرار التقاعس الدولي شجع إسرائيل بشكل واضح على الإمعان في تعنتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية.

وأعلن السفير العتيبي في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أن مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.

وأكد أن استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك، كما نقل موقع "الرأي".

ونوه العتيبي إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.

وتابع "أن مسئولية المجتمع الدولي واضحة ومن الملح أكثر من أي وقت مضى المحافظة على القانون الدولي ومساءلة إسرائيل على جميع انتهاكاتها بما في ذلك حملات الاستيلاء على المباني والمنازل الفلسطينية والاعتقالات التعسفية للمدنيين الفلسطينيين والقرارات الأحادية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» علاج سحري لعلاج آلام أسفل الظهر يبدأ بهذه الخطوات
» سمير سيف: الهرم اتقلب
» غياب "متولى" 6 أسابيع عن صفوف الأهلى
» بـ فستان قصير..رقصة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» منى زكى تثير الجدل فى الجونة بـ"فستان شفاف"
» معيط: مليار جنيه لذوي الاحتياجات و3.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي
» سر عدم استلام الزمالك ميداليات المركز الثانى
» "قبلة" فنانة شهيرة لزوجها أمام أصدقائه تثير ضجة
» فنانة شهيرة تصور نفسها "عارية" مع ابنها في الـ"بانيو"
» «الطلائع» يستدرج «ذئاب الجبل» على جهاز الرياضة العسكرى
» سباك يصلح 3 آلاف منزل.. بالمجان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية