» سمير سيف: الهرم اتقلب

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المخرج سمير سيف
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إيمان هاني

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تن

صناعة السينما

سيف سمير

انتقد المخرج سمير سيف، صناعة الأعمال السينمائية والدرامية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنها غير طبيعية ومخالفة لأصول وقواعد صناعة السينما، والتي عمل بها كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا أعمالاً فنية متميزة تفخر بها ذاكرة السينما المصرية.

وأكد سيف خلال حواره لبرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن" عدم رضاه على تلك التغيرات، قائلاً: "تحس إن الهرم اتقلب"، مستنكرًا أن يقوم بطل العمل الفني باختيار باقي عناصر العمل، أو يصبح بطل العمل متحكمًا في اختيار المخرج.

 وأوضح أن تلك التغيرات تنعكس سلبًا على عملية صناعة السينما، ولا يمكن أن تحقق تلك الأعمال نجاحات أو تظل عالقة في أذهان المشاهدين، مشيرًا إلى أنه في تلك الحالة يصبح الاختيار على أساس "الشلالية" أو المجاملات دون النظر إلى من يناسبه الدور أو من يصلح لتقديم تلك الشخصية.

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