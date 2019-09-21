«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

21 سبتمبر 2019 - 12:01 م

أعلنت حركة النهضة الإسلامية التونسية، دعمها للمرشح قيس سعيد، الفائز بالدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الحزب عماد خميري، أن "النهضة اختارت أن تساند خيار الشعب التونسي، النهضة ستساند قيس سعيد في الدورة الثانية من الرئاسية".

واحتل سعيّد المعروف بمواقفه المحافظة المرتبة الأولى، في الدورة الأولى 18.4 من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.

وأفادت حركة "النهضة" على صفحتها في فيس بوك، الخميس الماضي، بأن زعيمها راشد الغنوشي "أجرى اتصالا هاتفيا مع المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد وهنأه بفوزه في الدور الأول من هذه الانتخابات وتمنى له حظا موفقا لما فيه مصلحة الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية الرائدة".