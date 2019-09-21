تأجيل دفن «بن علي» لأجل غير مسمى.. لهذا السبب

21 سبتمبر 2019 - 11:17 ص

قال مصدر مقرب من عائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي إنه تم تأجيل موعد دفن "بن علي"؛ لاستكمال ترتيبات الدفن اللازمة.

وكان من المنتظر أن يتم دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق، أمس الجمعة، إلا أن ترتيبات وإجراءات الدفن عرقلت ذلك، وتم التأجيل إلى موعد لاحق لم يحدّد بعد بشكل رسمي.

وكان مغني الراب "كادوريم" وصهر الرئيس التونسي الراحل وجه رسالة شكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى المملكة.

وقال: "شكرًا للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وللشعب السعودي العظيم على مؤازرتهم لعائلة الرئيس الراحل في هذا المصاب الجلل، وعلى الجنازة المهيبة التي ستقام للفقيد ونحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين.. حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم".

وتوفي بن علي، يوم أمس الأول الخميس، في منفاه بمدينة جدة السعودية، وذلك بعد صراع مع المرض، لتنتهي بذلك مسيرة رئيس عربي قاد البلاد وغادرها إثر ثورة شعبية عام 2011.