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منى زكى تثير الجدل فى الجونة بـ"فستان شفاف"

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مني ذكي

متابعات-علا خطاب

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المالية

ذوي الاحتياجات

معيط

أحدثت إطلالة الفنانة منى زكي، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ضجة واسعة، بسبب فستانها "الشفاف"، حيث نشرت من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستجرام" صورًا وفيديوهات التقطت لها أثناء مرورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي ومشاركتها في فعاليات حفل افتتاح دورته الثالثة.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق أيضًا مجموعة من تلك الصور، لكن يبدو أن إطلالة الفنانة لم تحظ بإعجاب الكثيرين، إذ اختارت فستاناً باللون الأبيض مزيناً بالريش في جزأيه الأعلى والأسفل مع كتفين مكشوفين. وأضافت إليه حقيبة يد مناسبة وإكسسوارات فضية.

وتعرضت على إثر ذلك لبعض الانتقادات القاسية. ومما كتب متابعو أحد تلك الحسابات: “جداً فاشل” و”لبسها سيئ” و”ليتها ما طلت” و”شنو لابسة هذي ؟ ريش حمامة؟” و”يعني الريش اللي تحت كثير. أوفر صراحة”.

يذكر أن إطلالات بعض الفنانات كانت موضع انتقاد أيضًا وأبرزها تلك التي اعتمدتها الممثلة رانيا يوسف والتي اختارت فستانًا جريئًا جدًا دفع بعض المتابعين إلى تذكر فستان البطانة الشهير.





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