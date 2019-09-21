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"قبلة" فنانة شهيرة لزوجها أمام أصدقائه تثير ضجة

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سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

متابعات-علا خطاب

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أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جدلاً واسعًا، بعيد ميلاد زوجها فريد رحمة بحضور مجموعة من أصدقائهما.

ونشرت سيرين عبد النور فيديو من حفل عيد ميلاد زوجها وظهرت وهي تقبله، وهنأته بكلمات رومانسية عبر حسابها على "إنستجرام"

شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة3" من إنتاج شركة "صباح إخوان"، من بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.


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