فنانة شهيرة تصور نفسها "عارية" مع ابنها في الـ"بانيو"

يبدو أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، لن تكف عن إثارة الجدل، إذا نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام" برفقة ابنها الوحيد "جاستن" وهي تستحم ولا يرتديان أي ملابس.

ولا تتردد "لاميتا" في نشر صورها مع ابنها معًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت لاميتا فرنجية مؤخرًا فيديو جديدًا، عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيه وهي تستحم برفقة ابنها، ولا يرتديان أي ملابس.

وظهر جاستين في حضن والدته بينما كانا يرقصان على أنغام الأغنية الشهيرة “Baby Shark ”.

وكانت لاميتا فرنجية قد احتفلت بعيد ميلاد ابنها "جاستن" الذي أتم عامه الثالث، بأجواء مبهجة على البحر، بحضور عدد من أصدقائها المقربين وأسرتها.