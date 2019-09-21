«الطلائع» يستدرج «ذئاب الجبل» على جهاز الرياضة العسكرى

21 سبتمبر 2019 - 10:17 ص

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب، فى الثالثة عصر اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاح مسابقة الدورى.

ويسعى الطلائع لتحقيق ضربة بداية موفقة بخطف النقاط الثلاث لاسيما أن المباراة تقام على ملعبهم، بعد تسلحه بالصفقات الجديدة التى عقدها.

ومن جانبه شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون على لاعبيه ضرورة عدم التفريط فى أى نقطة مع انطلاق الموسم الجديد من أجل تحقيق الهدف بالوصول إلى المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.