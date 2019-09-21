قائد عسكري كويتي يكشف تفاصيل خطيرة عن هجوم "أرامكو"

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الحياة السياسية

أرامكو" السعودية،
أرامكو" السعودية،

متابعات- الدويني فولي

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كشف خبير عسكري وقائد سابق بالجيش الكويتي عن أن صواريخ "نور" الإيرانية هي التي استهدفت معامل شركة أرامكو أكبر مصدر للنفط في العالم وتحديدًا في منطقتي أبقيق وخريص، وأطلقت بنظام التوجيه القديم INS وليس نظام الأقمار الاصطناعية المتطور GPS.
ولفت الخبير العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات مع جريدة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "هذه الصواريخ الجوالة هي تطوير لصواريخ صينية وكورية شمالية قامت إيران بتطوير برامجها وآلية إطلاقها، إضافة إلى طائرات بدون طيار".
وردًا على استهداف أهداف شركة أرامكو السعودية بدقة بالرغم من عدم اعتماد نظام الصواريخ الإيرانية على نظام الـ GPS المتطور، قال الخبير العسكري إن "الأهداف المستهدفة كبيرة وليست دقيقة وهو ما يعمل عليه نظام INS والذي يعتمد بالأساس على خطوط الطول والعرض".

وأشار إلى أن منطقة إطلاق الصواريخ هي القوس من بين غرب إيران منطقة "عبدان"، وجنوب العراق "البصرة".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجومًا بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

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