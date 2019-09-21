» أول تعليق لهنا الزاهد بعد مرضها في شهر العسل

خرجت الفنانة هنا الزاهد، عن صمتها، وطمأنت جمهورها، بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء شهر العسل مع الفنان أحمد فهمي، إذا طالبت جمهورها بالدعاء لها .

ونشرت هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، دعاءً يقول: "اللهم اشفني فأنت القوي لا شافي سواك.. اللهم أنت أعلم بوجعي.. ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل.. اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

من جانبه، حذف الفنان أحمد فهمي، الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت فيها زوجته الفنانة هنا الزاهد وهي ترقد على سرير بـ المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك بعد دقائق قليلة من نشرها.

وعلق أحمد فهمى على الصورة قائلاً: "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".

وأضاف: "بس إحنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدًا، بجد فيه ناس مركزة أوى أوى أوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوه عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا، والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".

وتابع: "بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللى فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا فى شهر العسل وبايتين أهو فى المستشفى".