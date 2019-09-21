رسالة جديدة من أمير الكويت لشعبه

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الإخوان

ام بى سى مصر

اديب

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة تحمل تحياته إلى شعبه من مقرّ إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وطلب الشيخ صباح من الغانم أثناء توديعه، إيصال سلامه إلى كلّ كويتي وكويتية.

بينما دعا الغانم للشيخ صباح بالعودة القريبة إلى بلاده، متجهًا بالشكر إلى الأمير على مشاعره الطيبة تجاه الشعب الكويتي.

ويعتبر اللقاء الثاني من نوعه يجمعه إلى أمير البلاد في أمريكا، حيث التقى به قبل ثلاثة أيام، وظهر الأمير بصحة جيدة عقب الفحوصات التي أجريت له.

يذكر أن  أمير الكويت دخل في الثامن من الشهر الجاري إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي.


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