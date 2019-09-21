  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:35 ص
بحث متقدم
أرامكو" السعودية،

قائد عسكري كويتي يكشف تفاصيل خطيرة عن هجوم "أرامكو"

رئيس جامعة القاهرة: "اعتذرت لوزير طلب مني هذا الشيء"

انتحار

إحصائية صادمة عن انتحار الرجال في دولة أفريقية

قوش

السودان.. أمر بالقبض على صلاح قوش

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": هعمل حاجة وأصدمكم كلكم

أمير الكويت

رسالة جديدة من أمير الكويت لشعبه

البغدادي

تحديد مخبأ "البغدادي" الجديد

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

جثة

"الوسويسة" تقتل عروسين ليلة الدخلة بسوهاج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يحرج لاعبي الزمالك بتصريحات نارية

"أديب": هعمل حاجة وأصدمكم كلكم

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

#

شاهد.. بهذه الجملة رد "أديب" على خلافاته مع علاء مبارك

#

أديب: الزمالك محتاج معجزة علشان يفوز بالدوري

#

تعليق مثير لـ"أديب" على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

انتحار

كينيا

الثورة التكنولوجية

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيلا صوتيا لأحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين يكشف فشل دعوات الإخوان للتظاهر، وجاء نص الرسالة الصوتية كالآتي: "يا جماعة إحنا قولنا الناس تنزل أمام بيوتهم، حتى يكون هناك تجمعات بشكل كبير حتى يتم التحرك، وإذا كان حد نزل ميدان التحرير فهذا مجرد اجتهادات".

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن صاحب التسجيل الصوتي يدعو أتباعهم إلى عدم النزول إلى ميدان التحرير لأن ليس به أحد، مطالبهم إياهم بالوقوف أمام منازلهم فقط.

 وعقب "أديب" علي التسجيل قائلا: "الإخوان سيصابون بالصدمة لما يلاقوني عرضت الكلام ده.. أنا هجيب من عندهم مش من عندي مضيفا:"أوعدكم هصدمكم كلكم".

 واستعرض "أديب"، طريقة اللجان الإلكترونية بتفعيل هاشتاج "كفاية بقي يا سيسي"، حيث يقومون بشراء الصفحات والمواقع وتحويلها باسم الهاشتاج، حتى يخدعوا المواطنين أن هناك أعدادا كبيرة تؤيد الهاشتاج، عارضًا رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري،  وكان نص حديثه، "يا شباب في شباب كثير اتحمس جدا، وعملوا فيديوهات بوشهم على أنهم نازلين يوم الجمعة، وداعمين محمد علي، أي حد هيعمل كده يبقا خلاص هتكسر النظام، لو قدرنا عدد كبير من الشباب يطلعوا بوشهم، ويدعموا محمد علي، كل شاب وفتاة متخافوش اعملوا فيديو واطلعوا بوشكم.. بس أنا مبقولش لحد يعمل كده، فكروا كويس".

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=Smk7qAW0j3s

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سباك يصلح 3 آلاف منزل.. بالمجان
» أول تعليق لهنا الزاهد بعد مرضها في شهر العسل
» «بيراميدز» يسعى لغسل أحزانه على حساب إنبي
» شاهد.. ميلانيا ترامب تتعرض لموقف محرج
» شاهد أغرب ما فعله مرتضى مع لاعبي الأهلي بالمدرجات
» خالد الغندور يحرج جماهير الزمالك: الأهلي الأحق باللقب
» فنانة شهيرة تكشف سبب طلاقها: معنديش "بيبي سيتر"
» فنان شهير يهاجم زملائه: خليتوا مراتي تدخل المستشفى
» سيدة توقفت عن أكلة واحدة فقط ففقدت 70 كيلو من وزنها
» هذا ما قال صالح جمعة لشقيقه بعد فوز الأهلي بالسوبر
» عمرو أديب يفضح خطة الإخوان للهجوم على الدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية