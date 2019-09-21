الدولار يستقر عند هذا الرقم

21 سبتمبر 2019 - 09:23 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 16.32 جنيه.

وكشفت أسعار صرف الدولار بالبنك المركزي أنه حقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنحو 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع الأسبوع الماضي، وبذلك يكون الدولار خسر نحو 20 قرشًا أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر.

أسعار الدولار بباقي البنوك وبلغ سعر الدولار نهاية هذا الأسبوع 16.51 جنيه للشراء ونحو 16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك الأسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وبنك مصر وبنك عودة سجل سعر 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.