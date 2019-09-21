» فنان شهير يهاجم زملائه: خليتوا مراتي تدخل المستشفى

21 سبتمبر 2019 - 08:22 ص

شن الفنان أحمد فهمي هجوما شرسا على عدد من زملائه الفنانين متهما إياهم بالتسبب في دخول زوجته الفنانة هنا الزاهد للمستشفى.



وقال "فهمي" تعليقا على دخول زوجته للمستشفى: "عامة، أنا مليش فى الحركات البيئة زى دي خالص، ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي و بقالي شوية بهزر مع صحابي الزماكاوية ع الماتش، بس احنا برا مصر، أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة، ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".

وأضاف فهمي: "بجد في ناس مركزة قوي قوي قوي معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملا عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا، والغريب إن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية، بجد شكرا جدا لكل الناس اللي فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكم نعمة، أما بجد اللي مركزين أرجوكم الحياة مش ناقصة، احنا فى شهر العسل وبايتين أهو فى المستشفى".

يُذكر أن الفنان أحمد فهمي، احتفل مؤخرا بزفافه على الفنانة هنا الزاهد، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي.