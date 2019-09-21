» سيدة توقفت عن أكلة واحدة فقط ففقدت 70 كيلو من وزنها

21 سبتمبر 2019 - 08:13 ص

نجحت امرأة بريطانية من خسارة 70 كيلو جرام من وزنها قبل موعد زفافها بعدما تخلصت من إدمانها على تناول الخبز.

تمكنت كلير ويليامز (44 عاماً) من خسارة نصف وزنها تقريباً بعد أن قررت القيام بشيء حيال حجمها الضخم الذي تسبب بفقدان ثقتها بنفسها.

وكانت كلير التي تنحدر من مدينة أبيردار جنوب ويلز، تشعر بالحرج الشديد من وزنها الذي بلغ قرابة 140 كيلوجرام، بسبب هوسها بتناول الخبز مع كل وجبة، فاتخذت قراراً شجاعاً بالتخلي عن هذه العادة.

وكانت كلير قد التقت بماثيو لأول مرة في عام 2013 حيث نشأت علاقة حب بينهما وقررا الزواج في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأت رحلتها في تخفيض الوزن، وتمكنت من الاحتفال بزفافها وهي مفعمة بالنشاط والثقة، بحسب صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.