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هذا ما قال صالح جمعة لشقيقه بعد فوز الأهلي بالسوبر

الرياضة

صالح جمعة وعبد الله جمعة
صالح جمعة وعبد الله جمعة

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احتفل لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي صالح جمعة، بفوز فريقه بلقب كأس السوبر المصري، على حساب نظيره الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم أمس الجمعة.
ونشر "جمعة" صورة له رفقة كأس السوبر المصري الذي حققه الفريق الأحمر، داخل ملعب برج العرب بالإسكندرية، الذي شهد إقامة اللقاء، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".
ولم يفوت صالح جمعة، فرصة توجيه رسالة إلى شقيقه عبد الله، الذي يلعب لصفوف نادي الزمالك، وصيف كأس السوبر يوم أمس، حيث وجه له رسالة مازحة.
وكتب صالح لشقيقه في وصف الصورة: "تعالى الأهلي يا رضا.. بطووولات".
لاعبو الأهلي يتفاعلون مع رسالة "جمعة" الساخرة
وتفاعل عدد من لاعبي الأهلي مع رسالة صالح جمعة الساخرة إلى شقيقه عبد الله، ومنهم رمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمد هاني، عن طريق "إيموشنات" ضاحكة.
وتغلب فريق نادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، ليحصد الأحمر لقبه الـ11 من بطولة كأس السوبر المصري.
ولم يشارك صالح جمعة في مجريات المباراة إذ قرر المدرب السويسري رينيه فايلر استبعاده من قائمة المباراة، كما وضع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعب عبد الله جمعة على دكة البدلاء، حيث لم يشارك طوال مجريات المباراة أيضًا.

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