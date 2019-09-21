  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:16 ص
بحث متقدم
خالد الغندور

هذا هو سر إنسحاب الزمالك من تسلم ميداليات السوبر

مباراة الأهلي والزمالك

تصريحات نارية لرئيس الزمالك بعد الهزيمة وفوز الاهلى بالسوبر

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "الجيش المصري أمانة في أعناق الشعب"

وتبخر الثوار في ميدان التحرير

هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تتويج الأهلي بكأس السوبر

أرشيفية

بعد التلويح بالتجميد.. «تيار الكرامة» يفجر عاصفة جدل سياسية

الدولار

ننشر أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

ارشيفية

الأهلى بطل السوبر بعد فوزه على الزمالك

أرشيفية

«الأشعل» يعرض تولي ملف «سد النهضة».. و«شراقي»: التدويل هو الحل

ارشيفية

الحكومة ترد على بيع «ثروة لا تقدر بثمن»

خالد الغندور يكشف:

هذا هو سر إنسحاب الزمالك من تسلم ميداليات السوبر

الرياضة

خالد الغندور
خالد الغندور

أخبار متعلقة
#

"أديب" يطالب بتوقيع عقوبة على لاعبي الزمالك لهذا السبب

#

مفاجأة.. مباراة السوبر المصري على استاد القاهرة بدون جمهور

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" لاعبو الزمالك لم تستلم الميداليات تعاطفا مع الطفل الزملكاوي الصغير الذى توفى".
وتوفى الطفل أدهم الكيكي إثر حادث سير أليم أثناء توجهه مع والده إلى ستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر
وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه  والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
يُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.
يعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قال صالح جمعة لشقيقه بعد فوز الأهلي بالسوبر
» عمرو أديب يفضح خطة الإخوان للهجوم على الدولة
» أهالي دمياط يشيعون جثمان أصغر مشجع زملكاوي
» "أديب" يفضح دعوات الإخوان للتظاهر بميدان التحرير
» "أديب" يطالب بتوقيع عقوبة على لاعبي الزمالك لهذا السبب
» نتنياهو يبحث إمكانية طلب "عفو" مقابل اعتزال السياسة
» تأهب أمنى عالي في جميع أنحاء الكويت
» ترامب: أتحلى بضبط النفس تجاه إيران والعقوبات ناجحة
» السيسي يغادر مصر متوجهًا لأمريكا
» وفاة طفل من مشجعى الزمالك في انقلاب حافلة
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية