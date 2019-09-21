تصريحات نارية لرئيس الزمالك بعد الهزيمة وفوز الاهلى بالسوبر

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك اداء بعض لاعبى الفريق الابيض فى مباراة السوبر



قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" يوسف أوباما لازم يريح شوية "، مضيفا أن

قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" يوسف أوباما لازم يريح شوية "، مضيفا أن مستوى اللاعب التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض كان دون المستوى فى لقاء السوبر أمام الأهلى.