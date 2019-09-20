» "أديب" يفضح دعوات الإخوان للتظاهر بميدان التحرير

20 سبتمبر 2019 - 11:50 م

عرض الإعلامى عمرو أديب، مقطع فيديو يتضمن تسجيلاً صوتياً، لجماعة الإخوان الارهابية يكشف فيها فشل دعوات التظاهر، التي دعوا اليها اليوم بعد مباراة الأهلي والزمالك فى كأس السوبر .



جاء في مقطع الفيديو خلال برنامج "الحكاية ": "يا جماعة من فضلكم بس عاوزين نوضح رسالة مهمة جدًا، إن كل الدعوات والكلام على النزول قدام البيوت لحد ما يحصل تجمعات بشكل كبير وبعد كده يبدأ التحرك، فإن كان فيه حد نزل ميدان التحرير، دا كله ممكن يكون اجتهادات، إنما مش معنى إنك متلاقيش حد فى ميدان التحرير إن اليوم فشل أو الدعوة فشلت".



ومن جانبة علق عمرو اديب قائلا ، : "فى الجزيرة بيتكلموا إن مفيش شرطة ولا أمن، بالك لو كان فيه شرطة وأمن كانوا قالوا دا هم خايفين"، مضيفاً :"ممكن تبقى مضايق عشان موضوع، لكن هما شغالين على إنهم يهدوا البلد، واللى يقولك يا عمرو عامل دماغك بدماغ محمد علي، دى القنوات بتاعتهم القائد بتاعهم هو محمد علي".

