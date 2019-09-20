  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:13 ص
بحث متقدم
وتبخر الثوار في ميدان التحرير

هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تتويج الأهلي بكأس السوبر

أرشيفية

بعد التلويح بالتجميد.. «تيار الكرامة» يفجر عاصفة جدل سياسية

الدولار

ننشر أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

ارشيفية

الأهلى بطل السوبر بعد فوزه على الزمالك

أرشيفية

«الأشعل» يعرض تولي ملف «سد النهضة».. و«شراقي»: التدويل هو الحل

الكويت

تأهب أمنى عالي في جميع أنحاء الكويت

الدفاع الجوى السعودى يعترض صواريخ الحوثى

الحوثيون: وقف استهدف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

ارشيفية

الحكومة ترد على بيع «ثروة لا تقدر بثمن»

سلمان

قرارات عاجلة وهامة للملك سلمان

بالفيديو..

"أديب" يفضح دعوات الإخوان للتظاهر بميدان التحرير

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

#

عمرو أديب يفتح النار على المقاول الهارب.. هذا ما قاله

#

تعليق ناري لـ"أديب" على دعوة الإخوان للمصالحة

#

أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

عرض الإعلامى عمرو أديب، مقطع فيديو يتضمن تسجيلاً صوتياً، لجماعة الإخوان الارهابية يكشف فيها فشل دعوات التظاهر، التي دعوا اليها اليوم بعد مباراة الأهلي والزمالك فى كأس السوبر .
جاء في مقطع الفيديو خلال برنامج "الحكاية ": "يا جماعة من فضلكم بس عاوزين نوضح رسالة مهمة جدًا، إن كل الدعوات والكلام على النزول قدام البيوت لحد ما يحصل تجمعات بشكل كبير وبعد كده يبدأ التحرك، فإن كان فيه حد نزل ميدان التحرير، دا كله ممكن يكون اجتهادات، إنما مش معنى إنك متلاقيش حد فى ميدان التحرير إن اليوم فشل أو الدعوة فشلت".
ومن جانبة علق عمرو اديب قائلا ، : "فى الجزيرة بيتكلموا إن مفيش شرطة ولا أمن، بالك لو كان فيه شرطة وأمن كانوا قالوا دا هم خايفين"، مضيفاً  :"ممكن تبقى مضايق عشان موضوع، لكن هما شغالين على إنهم يهدوا البلد، واللى يقولك يا عمرو عامل دماغك بدماغ محمد علي، دى القنوات بتاعتهم القائد بتاعهم هو محمد علي".
وتابع أديب: "فيه مشكلة بين قيادة الإخوان وشباب الإخوان، ودى المرادى فرصة ذهبية إن ترجع قيادة الإخوان تانى تقول الإخوان إحنا شغالين، وهنبعت فلوس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أهالي دمياط يشيعون جثمان أصغر مشجع زملكاوي
» "أديب" يفضح دعوات الإخوان للتظاهر بميدان التحرير
» "أديب" يطالب بتوقيع عقوبة على لاعبي الزمالك لهذا السبب
» نتنياهو يبحث إمكانية طلب "عفو" مقابل اعتزال السياسة
» ترامب: أتحلى بضبط النفس تجاه إيران والعقوبات ناجحة
» السيسي يغادر مصر متوجهًا لأمريكا
» الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على السعودية
» وفاة طفل من مشجعى الزمالك في انقلاب حافلة
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات
» اغتصاب جماعي لسيدة أمام طفليها بالشرقية
» هزة أرضية تضرب القاهرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية