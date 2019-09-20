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"أديب" يطالب بتوقيع عقوبة على لاعبي الزمالك لهذا السبب

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، رفض لاعبي الزمالك استلام ميداليات ببطولة السوبر أثناء استلام الأهلي الميداليات الذهبية بعد الفوز على الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب،  قائلا: "موقف غير رياضي".
وطالب "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة: "ضرورة توقيع عقوبة على لاعبي نادي الزمالك، بعد رفضهم استلام الميداليات الفضية؛ كونه سلوكا غير رياضي أو محترم، مشيدًا بالروح الرياضية للجماهير خلال المباراة.
وأشار "أديب"، إلى أن الأهلي استحق التتويج ببطولة السوبر، وقدم أداءً جيد في كل الأحوال، وسيطر على زمام المباراة منذ البداية، مؤكدًا أن روح الفانلة الحمراء كانت حاضرة وبقوة خلال مجريات المباراة، ولم يقدم لاعبو الزمالك أي شيء خلال الشوط الأول.
وتابع: "النادي الأهلي مع المدير الفني فايلر يقف على قدميه، أما الزمالك مع ميتشو يرتعش على قدميه".


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