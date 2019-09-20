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تونس.. القروي سيشارك بمناظرات الجولة الثانية للرئاسية

عرب وعالم

سعيد والقروي تونس
سعيد والقروي تونس

المصريون ووكالات

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"قلب تونس" يجدد مطالبته بالإفراج عن مرشحه للرئاسة

أعلن التلفزيون التونسي، الجمعة، أن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وافقت على تمكين المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، من المشاركة بمناظرات الجولة الثانية للاقتراع.
جاء ذلك في بيان نشره التلفزيون الجمعة، اطلعت عليه الأناضول. و"العليا المستقلة للاتصال السمعي البصَري"؛ المعروفة اختصارا باسم "هايكا"؛ هي هيئة دستورية معنية بتنظيم المشهد الإعلامي السمعي والبصري في تونس.
وذكر البيان أن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا)، وافقت على طلب تمكين مرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني".
وأوضح التلفزيون أن المشاركة ستكون "إما بالحضور في استوديوهاته المركزية، أو التسجيل، أو عبر البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم فيها" القروي.
وتابع أنه "وجّه إثر هذه الموافقة مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف".
وقبل نحو أسبوعين، رفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة طلبا تقدمت به قناة تونسية خاصة لإجراء مقابلة مع القروي بسجنه.
وأوقفت السلطات التونسية القروي، في 23 أغسطس/ آب الماضي، إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة "أنا يقظ" (محلية خاصة) له أمام القضاء بتبييض أموال وفساد.
وأعلنت النيابة العامة، في 8 يوليو/ تموز الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال.
والثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بـنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة. -

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