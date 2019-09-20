هولندا.. محكمة تقضي بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح

20 سبتمبر 2019 - 10:50 م

قضت المحكمة العليا في هولندا، الجمعة، بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح وقع في مركز للتسوق قبل 8 سنوات، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم مواطن تركي.



وأصدرت المحكمة بيانا، قالت فيه إن منح ترخيص حيازة السلاح للمهاجم المضطرب نفسيا هو خطأ تتحمله الشرطة.

وأضاف البيان، أن الشرطة تتحمل مسؤولية دفع التعويضات عن الوفيات والإصابات، إضافة إلى تعويضات أخرى.