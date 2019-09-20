» ارتفاع جديد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بنحو جنيهين بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 20- 9-2019، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 685 جنيهًا للجرام، مقابل 683 جنيهًا – بداية التعاملات اليوم – وفقًا لوصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وقال واصف إن عيار 21 يشهد تذبذبًا في الأسعار ما بين جنيه أو 2 جنيه، في الوقت الذي لا تزال مبيعات الذهب تشهد ركودًا، أملًا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.

وأضاف أن صعود الذهب جاء نتيجة ارتفاع سعر الأوقية الآن بعد ارتفاعها صباحًا بنحو 10 دولارات للأوقية؛ لتسجل 1510 دولارات في البورصة العالمية، وسط تذبذب الأسعار وضبابية في رؤية المستثمرين حول مصير المعدن الأصفر.

في الوقت الذي يشهد أسعار الدولار تراجعًا في السوق المحلية ما يحد من ارتفاعات سعر الذهب المتتالية.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كما يلي:

عيار 21 الأكثر شيوعًا 685 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 786 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 584 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5480 جنيهًا.

فيما سجل سعر الأوقية 1510 دولارات.

وصعدت أسعار الذهب العالمية – صباح اليوم الجمعة- وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع 1% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وزادت أسعار الذهب 17 % منذ بداية العام الجاري بفضل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأساس والمخاوف، بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.