ننشر أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

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متابعات - الطيب حسين

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شهد سعر الدولار أمام الجنيه فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة، استقرارًا فى البنوك الحكومية.

البداية من بنك القاهرة، حيث سجلت العملة الخضراء  16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع، فى حين سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

أما فى بنك قناة السويس فبلغت العملة الخضراء 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

يأتي هذا في حين سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

 


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