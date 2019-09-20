» الاهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بهدفين نظيفين

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما جونيور آجايي وحسين الشحات، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

وشهدت المباراة بداية حماسية وسريعة من جانب الفريقين، وتسلم محمد مجدى قفشة كرة فى منتصف الملعب وتقدم بها وسط تراجع مدافع الزمالك قبل أن يصوب تسديدة تصطدم بمحمود علاء مدافع الأبيض.. وفى المقابل قاد محمد أوناجم هجمة من الناحية اليسرى قبل أن يتصدى لها محمود متولى.

وغادر محمد عبد الغنى المباراة فى الدقيقة 5 بعدما سقط على الأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى الأهلى، ويشارك بدلا منه محمود الونش.

وفى الدقيقة 12 كاد محمد عواد تسبب فى هدف مبكر فى شباك فريقه، بعدما تسلم كرة من حمدى النقاز بشكل سيء ليضغط عليه أجاى ، وتصل الكرة إلى حسين الشحات الذى صوبها ضعيفة فى المرمى لينقذها عواد.. تلاها كرة سريعة من محمد مجدى قفشة صوبها فى مرمى عواد إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وفى الدقيقة 20 سجل جونيور أجايي هدف التقدم للأهلى من تسديدة صاروخية سكنت الشباك الحمراء، تسلمها من ركلة ركنية من الناحية اليمنى لمرمى الزمالك.. بعدها غادر محمود متولى المباراة بعد الإصابة ليشارك محمد هانى بدلا منه فى الدقيقة 27.

فيما غادر محمود متولي، مدافع النادي الأهلي، ملعب برج العرب والذي يحتضن مباراة السوبر المصري، بعد أن تعرض للإصابة في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسقط متولي على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة قبل أن تفشل محاولات الجهاز الطبي بالنادي الأهلي في إعادته للمباراة.

وقرر المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الدفع باللاعب محمد هاني بديلاً لمتولي.



وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع والشوط الأول، أحرز حسين الشحات الهدف الثاني بعد كرة ارتدت من محمد عبد الشافي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.