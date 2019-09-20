  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:53 م
بحث متقدم
مباراة الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

الكويت

تأهب أمنى عالي في جميع أنحاء الكويت

الدفاع الجوى السعودى يعترض صواريخ الحوثى

الحوثيون: وقف استهدف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

ارشيفية

الحكومة ترد على بيع «ثروة لا تقدر بثمن»

الحادث

وفاة طفل من مشجعى الزمالك في انقلاب حافلة

سلمان

قرارات عاجلة وهامة للملك سلمان

الرئيس السيسي

السيسي يغادر مصر متوجهًا لأمريكا

سد النهضة

موقف إثيوبي جديد صادم لمصر بشأن سد النهضة

الكتاتني: الختان إجراء تجميلي للمرأة

القبض على نجل «الكتاتني» خلال قيادة تظاهرة إخوانية

البشير

رسميًا.. اتهام "البشير" بالقتل العمد

رد ساخر من فنانة شهيرة على وصفها بالراقصة

آخر الأخبار

علا رشدي
علا رشدي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة: خالد يوسف أجبرني على خلع ملابسي

#

رد صادم من فنانة شهيرة بعد عرض زواج كـ"زوجة ثانية"

#

رد مُفاجئ من فنانة شهيرة على فتاة قالت لها«عيشي عيشت أهلك»

#

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

الراقصة

مهرجان الجونة

فنانة شهيرة

علا رشدي

انطلق أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور حشد من الفنانين وصناع السينما والإعلام العرب ‏والأجانب.

كان من أبرز اللقطات خلال الحفل رقص الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي على السجادة الحمراء، حيث سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الصور‏ التي ترقص فيها "علا"، مشبهين إياها بـ"إيموشن" الراقصة الشهير عبر تطبيق واتساب.

من جانبها، علّقت علا على هذه التشبيه، حيث نشرت الصورة عبر حسابها على Instagram ، وعلّقت ساخرة: "أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كده".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هزة أرضية تضرب القاهرة
» أجايي يحرز الهدف الثالث للأهي في شباك الزمالك
» رد ساخر من فنانة شهيرة على وصفها بالراقصة
» بيان لـ أمير قطر يدين إيران
» الاهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بهدفين نظيفين
» عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران
» شاهد.. أغنية لـ «حمو بيكا» داخل مسجد تفجر موجة غضب
» مسئول سعودي رفيع يزف بشرى سارة
» مصرع 3 أشقاء غرقًا في بيارة صرف ببنى سويف
» رسميًا.. اتهام "البشير" بالقتل العمد
» تطور مثير في اتهام ممثلة شهيرة بـ«الخيانة الزوجية»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية