الحكومة ترد على بيع «ثروة لا تقدر بثمن»

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كذبت الحكومة أنباء بشأن بيع المباني التاريخية، قائلة إنه لا صحة لبيع هذه الثروة "التي لا تقدر بثمن".

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول في سياق تقرير رصد الشائعات والرد عليها.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، موضحة أنه لا يوجد أي تفكير في بيع هذه المباني وذلك باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.

وأشارت الوزارة إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخيا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاما.

ولفتت إلى أنه جار حاليا وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، والتطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.


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