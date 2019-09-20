قرارات عاجلة وهامة للملك سلمان

20 سبتمبر 2019 - 06:32 م

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها.

وقال الملك سلمان: إن الهجوم على شركة «أرامكو» يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن المنطقة، بحسب «العربية نت».

وشدد على أن «السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات».

وتعرضت مصفاة بقيق فى المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر منشآت معالجة البترول في العالم، لأضرار جسيمة جراء هجوم بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ، السبت الماضي، وبالإضافة لبقيق، استهدف الهجوم أيضا حقل هجرة خريص في شرق المملكة.

على إثر الهجوم، انخفض إنتاج السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

من جهته تعهد وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، باستعادة مستوى الإنتاج السابق بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد أعلن اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

ورد «ترامب» في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران حيث قال: «إن الولايات المتحدة دائما مستعدة».

وأضاف: «إيران أفلست تقريبًا، ووضعها الاقتصادي صعب جدًا».