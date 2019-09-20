رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي

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مباراة الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

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مشاهدة المباراة

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في لقاء القمة الذي يقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن مباراة السوبر عن نسخة 2018.

المدير الفني الصربي أجرى عدة تغييرات تتمثل في عودة محمد عواد لحراسة المرمى بدلاً من محمد أبو جبل.

الجانب الهجومي للزمالك شهد عدة تغييرات من خلال مشاركة أشرف بن شرقي بدلاً من محمد عنتر كما يعود محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً من عبد الله جمعة.

ومن المقرر أن يقود المهاجم المغربي محمد أوناجم الهجوم بدلاً من عمر السعيد والذي لعب المباراة الماضية أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

ويبدأ الزمالك مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: محمد أوناجم.

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

جدير بالذكر أن آخر تتويج للزمالك لبطولة السوبر كانت بالفوز على الأهلي (3-1) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم بالإمارات عام 2016.


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