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مصرع 3 أشقاء غرقًا في بيارة صرف ببنى سويف

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غرق

بني سويف

صرف صحي

مصرع 3 اشقاء

شهدت قرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، واقعة مأساوية راح ضحيتها 3 أشقاء اليوم الجمعة، فضلًا عن إصابة 4 أشخاص آخرين، غرقا في بيارة صرف صحي، بأحد المنازل.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية "طما فيوم" التابعة لدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام 3 أشقاء بتطهير خزان صرف صحي انهار عليهم، ولقوا مصرعهم في الحال، وهم: توفيق فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقاه "حسين" 35 سنة، و"ربيع" 27 سنة، وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، أثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين، هم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبد النبي حسين، جميعهم يقيمون بذات القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارات الإسعاف التي نقلت جثامين الضحايا والمصابين، إلى مستشفى إهناسيا المركزي، وتم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتصريح بتسليم جثامين المتوفين لأهليتهم، واستصدار تصاريح الدفن بمعرفة مفتش الصحة.


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