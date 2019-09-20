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القبض على نجل «الكتاتني» خلال قيادة تظاهرة إخوانية

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مظاهرة

الكتاتني

نجل الكتاتني

الاعداد لتظاهرة

ألقت قوات الأمن القبض على ضياء محمد سعد الكتاتني، نجل محمد سعد الكتاتني القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، ورئيس  البرلمان الأسبق.

وقالت "بوابة الأهرام"، إنه تم ضبط نجل الكتاتني البالغ من العمر 22 عامًا، أمام إحدى الصالات الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، "حيث حاول الإعداد لجمع وقيادة تظاهرة إخوانية".

يذكر أنه تم القبض على الكتاتني في 3 يوليو 2013، ويرتدي في محسبه الزي الأحمر لحكم بالإعدام غير نهائي مطعون عليه، في قضية وادي النطرون، بجانب الحكم عليه بـ 25 عامًا غير نهائية في قضية أحداث المقطم".


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