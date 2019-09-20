"فايلر" يعلن التشكيل الرسمي للأهلي في السوبر

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الأهلى والزمالك

مباراة السوبر

التشكيل الرسمي

أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى الذى سيخوض به لقاء اقمة فى السوبر المحلى امام الزمالك المققر انطلاقها بعد قليل باستاد برج العرب.

فايلر استقر على الدفع بأحمد فتحي فى الجبهة اليمنى للاستفادة من خبراته على أن يقود اجايي هجوم الفريق الأحمر.

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر


وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراس المرمى : محمد الشناوى

الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي

الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات

الهجوم : اجايي

ويجلس على الدكة : شريف إكرامى  ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.


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