السيسي يغادر مصر متوجهًا لأمريكا

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متابعات - الطيب حسين

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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات القمة يوم الثلاثاء المقبل.

ويتطرق «السيسي» في كلمته التي من المقرر أن يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري، إلى ملفات متعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وتتناول القمة هذا العام ملف نزع أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة تلك الأسلحة، وجهود مكافحة الإرهاب.

كذلك سيتم مناقشة قضايا تحديات القارة الأفريقية وبرنامج الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.


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