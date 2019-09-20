» وصول لاعبى الأهلي والزمالك لملعب المباراة

وصل الأهلى والزمالك لملعب برج العرب، استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقان فى قمة السوبر المصرى، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويدخل الأهلى المباراة معنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليقترب من التأهل للدور التالى من البطولة أما الزمالك فبات مُطالبا بتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة بعدما هُزم فى مباراته أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى إطار اذهاب دور الـ32 من البطولة نفسها، ما جعل جماهيره تقلق قبل مباراة القمة المرتقبة، لاسيما فى ظل رغبة الأبيض فى التأكيد على جدارته هذا الموسم والتتويج بلقب السوبر، بعدما أخفق فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى على الرغم من تصدره جدول الترتيب لأسابيع كثيرة منذ بداية المسابقة قبل تراجعه فى الأسابيع الأخيرة، ليتوج به الأحمر للمرة الـ41 فى تاريخه وبفارق 8 نقاط عن أبناء ميت عقبة.