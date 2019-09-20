  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
مباراة الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

الرئيس السيسي

السيسي يغادر مصر متوجهًا لأمريكا

سد النهضة

موقف إثيوبي جديد صادم لمصر بشأن سد النهضة

أرشيف

مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

البشير

رسميًا.. اتهام "البشير" بالقتل العمد

أرشيفية

«الصحة»: توضح حقيقة احتواء «رانتيدين» على شوائب مسرطنة

السعودية

مسئول سعودي رفيع يزف بشرى سارة

أرشيفية

تفاصيل حذف 500 ألف مواطن من منظومة التموين

أرشيفية

«أرامكو» تكشف حجم الأضرار والخسائر بمعامل النفط السعودى

وصول لاعبي الفريقين لملعب المباراة

وصول لاعبى الأهلي والزمالك لملعب المباراة

بيان لـ أمير قطر يدين إيران

عرب وعالم

أمير قطر
أمير قطر

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أمير الكويت يجمع الملك سلمان وأمير قطر

#

أمير سعودي يرد على منتقدى "تدمير إيران في 8 ساعات"

#

رسالة غزل جديدة من أمير قطر لدول عربية

#

أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل

إيران

جونسون

أرامكو

أمير قطر

ادانة ايران

أصدر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بيانًا، بشأن اجتماع عقده مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد فى لندن اليوم الجمعة.

 وكشف البيان أن الاجتماع بحث الهجوم على منشأتي شركة «أرامكو» السعودية.

وعبر «جونسون» والشيخ تميم أيضا عن القلق مما وصفته لندن بسلوك إيران المزعزع للاستقرار واتفقا على ضرورة الحد من التوتر في المنطقة، بحسب «رويترز».

وقال مكتب جونسون في البيان إن «رئيس الوزراء أبلغ أمير قطر بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة إزاء وحدة الخليج وبأمن قطر القومي».

وأضاف «اتفقا على ضرورة انتهاء الحرب باليمن، كما ناقشا الهجمات الأخيرة على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المملكة العربية السعودية».

وتعرضت مصفاة بقيق، إحدى أكبر منشآت معالجة البترول في العالم، لأضرار جسيمة جراء هجوم بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ، السبت الماضي، وبالإضافة لبقيق، استهدف الهجوم أيضا حقل هجرة خريص في شرق المملكة.

على إثر الهجوم، انخفض إنتاج السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

من جهته تعهد وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، باستعادة مستوى الإنتاج السابق بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "فايلر" يعلن التشكيل الرسمي للأهلي في السوبر
» بيان لـ أمير قطر يدين إيران
» رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي
» عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران
» وصول لاعبى الأهلي والزمالك لملعب المباراة
» الذهب يرتفع مسجلاً هذا الرقم
» "الأمم المتحدة" تحذر من حرب كارثية في الخليج
» «الدراويش» فى الجونة استعدادًا لانطلاق الدورى
» «الجبلاية» تحدد موعد مؤتمر تقديم "البدرى" لوسائل الإعلام
» «الجبلاية» تكشف ألوان قمصان الأهلي والزمالك بالسوبر
» مصرع 3 أشقاء غرقًا في بيارة صرف ببنى سويف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:30 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية