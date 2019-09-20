شاهد.. وصلة رقص عارٍ لفنانة شهيرة في مهرجان الجونة

أحمد سالم
انطلق أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور حشد من الفنانين وصناع السينما والإعلام العرب والأجانب.
نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي على Instagram ، مقطع فيديو، صورته بعد حفل الافتتاح، وظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية الفنان أبو، "حبيبي يا ليل"، وهي الأغنية التي جهزها لحفل ختام مهرجان الجونة 2019.
يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.شاهد الفيديو..
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