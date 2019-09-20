«الصحة»: توضح حقيقة احتواء «رانتيدين» على شوائب مسرطنة

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الصحة

وزيرة الصحة

سرطان

رانتيدين

أصدرت وزارة الصحة والسكان متمثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بيانا بشأن ما يثار عن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.

وأكدت الوزارة، أنه "انطلاقاً من دورها الرقابي، وبمتابعة ما تردد من بعض المعلومات على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين، على أنه طبقاً لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها التقرير الصادر من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FAO ، وتقرير الوكالة الأوربية لتقييم الأدوية "EMA " بخصوص بعض المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض فى المعدة والتى تحمل الاسم العلمى رانتيدين "Ranitidine ".

حيث تضمنت هذه التقارير العثور على شائبة بها من مواد النيتروس أمين تسمى "N-naitroso dinmethyl amine NDMA " بمستويات منخفضة، ونظرا لتنوع واختلاف مصادر المواد الخام عالمياً، وانطلاقاً من الدور الرئيسي لوزارة الصحة والسكان المصرية في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وفقاً للإجراءت الرقابية العالمية المتعارف عليها علمياً فى هذا الشأن، ومنها وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين المشار إليها، مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستضرات وإخضاعها للتحاليل فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

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