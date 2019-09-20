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الحكومة تنفي شائعة الاستغناء عن بعض الموظفين

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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الحكومة

ميكنة الخدمات

الاستغناء عن الموظفين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عددًا من الشائعات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، على مدار الأسبوع الماضي، من أبرزها استغناء الدولة عن الموظفين عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، موضحًا أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.

وأوضح، أن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة بها تيسيراً على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف.

وأشار، إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

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