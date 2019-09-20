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شاهد.. أغنية لـ «حمو بيكا» داخل مسجد تفجر موجة غضب

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شاب يغني مهرجانات داخل المسجد
شاب يغني مهرجانات داخل المسجد

أحمد سالم

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موجة غضب

حمو بيكا

شاب يغني داخل المسجد

فجر شاب مصري موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يغني داخل المسجد لأحد ما يعرفون بـ "مطربي المهرجانات".

المقطع الذي قوبل بالدهشة والاستنكار يظهر فيه شاب غير معروف الهوية، بينما يغني لمطرب المهرجانات "حمو بيكا" في ميكرفون المسجد، وبينما هو ممسك بالمصحف الشريف.

وعبر معلقون عن غضبهم واستيائهم العارم من تجرؤ هذا الشاب على الإتيان بتصرف لا يعكس احترامًا لبيت الله، والغناء بطريقة لا تخلو من الابتذال، ما دفع البعض إلى المطالبة بالقبض عليه وإحالته إلى المحاكمة.

شاهد الفيديو..

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