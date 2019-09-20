«أرامكو» تكشف حجم الأضرار والخسائر بمعامل النفط السعودى

كشفت شركة أرامكو عن حجم الأضرار التي لحقت بمعاملها في خريص، والتي تم استهدافها بصواريخ من نوع كروز، ما تسبب باشتعال النيران في جزء من المعمل، والسيطرة عليه خلال 3 ساعات بواسطة فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للأمن الصناعي في المنشأة.

وقال مسئول تنفيذي في شركة أرامكو السعودية، إنه في الوقت الذي كان فيه الفريق يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فورًا، حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية.

وأشار المسئول إلى أن الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام.

فيما استأنف المعمل إنتاجه من النفط بعد 24 ساعة من الهجوم بـ 320 ألف برميل يومياً.

كما تواصل فرق الصيانة أعمالها على مدار الساعة لإصلاح الأجزاء المتضررة من المعمل.