فجر السعيد: "ماتقلقوش علي مصر".. ذكرت في القرآن 5 مرات

20 سبتمبر 2019 - 01:32 م

قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس، في تدوينة جديدة : "لا تقلقوا على مصر فهي محروسة، فقد ذكرت في القرآن خمس مرات".

وأضافت في تدوينتها".. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ...صدق الله العظيم".





لاتقلقوا على #مصر إنها #المحروسه .. ذُكرت في القرآن خمس مرات .. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ... صدق الله العظيم — فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) September 19, 2019