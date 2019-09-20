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"مينا مسعود" يتغزل في ممثلة مصرية ويثير ضجة في الجونة

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مينا مسعود
مينا مسعود

متابعات-علا خطاب

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مني ذكي

مهرجان الجونة

مينا مسعود

أثارت تصريحات  الممثل الكندي من أصول مصرية، مينا مسعود، عن فنانة مصرية، ضجة كبيرة،  حيث فاجأ الجميع في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بأن الفنانة مني ذكي هي "فتاة أحلامه".

وقال مسعود في لقاء مع مقدمي قناة "أون إي" المصرية، إنه معجب بالممثلة منى زكي، ولكنه أكد أنه لا يستطيع ذكر أسماء فنانات أخريات بسبب عدم متابعته الجيدة للوسط الفني العربي، لسفرة إلى الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.

وأضاف مينا مسعود بطل فيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة "ديزني": "لما بتقضي 10 سنين في المجال ده، وبتشتغل جامد وبتوصل للمكان ده، ده بيخليك متواضع"، مشيرا إلى أنه يطمح إلى تحقيق العديد من النجاحات مستقبلا.

وأشار إلى أن الفنان عادل إمام الملقب بـ "الزعيم"، يعتبر المكافئ المصري للممثل الأمريكي الراحل، روبين ويليامز، في نوعية الأفلام التي قدمها كل منهما، قائلا: "لقد خسرنا روبن ويليامز، لكن لدينا عادل إمام ربنا يعطيه طول العمر، وإحنا هنا في مصر، تحيا مصر".

يشار إلى أن مينا مسعود حقق حلم حفيدة عادل إمام،اول أمس الأربعاء، عندما قابلها، على هامش زيارته إلى مصر، من أجل حضور مهرجان الجونة السينمائي.

 وشارك المخرج رامي إمام عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة لمينا مسعود بصحبة ابنة شقيقته، وعلق عليها قائلا: "عندما تمتلك ‏حلما، تتمنى لو يتحقق يوما ما، واليوم ابنة أختي التي تبلغ من العمر 11 عاما، حققت أحد أحلامها التي عملت عليها لمدة 4 ‏شهور متواصلة، إذ وعدها والدها أنها لو خسرت بعض الوزن، تستطيع أن تقابل نجم هوليوود مينا مسعود في مصر، قبل ‏بدء مهرجان الجونة".‏

وتابع "إمام": "وقد سعت جاهدة لتحقيق حلمها، خسرت وزنها، وأخيرا قابلته، هالة أنا فخور بك يا حبيبتي، أنتي مثال حي على ‏الصبر والعزيمة".

وشكر رامي إمام زوج أخته، ووجه رسالة إلى مينا مسعود، قائلا: "شكرا لأنك قدوة لأجيالنا الجديدة".‏


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When you have a dream ... You always wish that , one day , it comes true ... And today my 11 years old niece @mokbelhala achieved one of her dreams that she has been working on for almost 4 months now ... Her father @a_mokbel promised her that if she loses some weight , she can meet the Egyptian Hollywood star @menamassoud in Egypt before the gouna film festival ... And she worked hard on her dream , lost the weight and finally met him today with a huuuuge ?? .. @mokbelhala I m sooooo proud of you habibty ??... You are a pure example of will , patience and passion ???? @a_mokbel You are a great father ?? @menamassoud Thank you for being an oriental icon for our new generations and youth ??God bless you ????

A post shared by Rami Imam (@ramimam) on

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