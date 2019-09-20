لأول مرة.. عكاشة يكشف سبب إيقاف أنس الفقي لبرنامجه

20 سبتمبر 2019 - 11:15 ص





سخر الإعلامي توفيق عكاشة، من الاتهامات الموجهة للإعلام المصري بشأن أنه إعلام ضعيف، معقبا: "مين قال إنه ضعيف.. هما اللي أضعفوه".



وانتقد "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، ، إطلاق قنوات تليفزيونية بأسماء وحروف أجنبية، معتبرًا أن ذلك يجعل مشاهدة القناة مقتصرًا على فئة معينة، معقبا: "ونرجع نقول ليه المشاهد المصري انصرف عن مشاهدة الإعلام المصري".



واعتبر عكاشة انصراف االمواطن انصرف عن الإعلام لانفصال المحتوى الإعلامي عن الواقع الموجود بالشارع المصري، مطالبا بانتقاء الإعلاميين الإداريين المهرة لكي يتولوا أمر الإعلام.



ونوه بأنه طالب في 2001 بإنشاء نقابة للإعلاميين، كاشفا أن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق قد أوقف برنامجه في 2004 بسبب طلبه بإنشاء نقابة للإعلاميين، موضحا أنه طالب بهذا المطلب لهجوم الصحفيين على تقديم برامج تليفزيونية.

