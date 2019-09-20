"تويتر" يعلق صفحة " سعود القحطاني"

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وكالات - سارة أشرف

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تويتر

مقتل

تعليق

القحطاني

أعلن موقع "تويتر"، تعليق حساب المستشار السابق فى الديوان الملكى السعودى، سعود القحطاني.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا أكتوبر  الماضى بإعفاء القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وجاء الإعفاء آنذاك بالتزامن مع إعلان السعودية رسميا، على لسان نائبها العام، سعود بن عبد الله المعجب، عن "وفاة خاشقجي، نتيجة شجار داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيق في القضية".


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